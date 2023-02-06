Lucas Gazal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gazal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Gazal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Gazal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Gazal 6 Ağu 1999 tarihinde Diadema şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Xavier Gazal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Gazal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B2F yapmaktadır. Lucas Gazal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Gazal'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Gazal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Gazal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Gazal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Gazal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Aparecidense-GO

22 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

Lucas Gazal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Gazal şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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