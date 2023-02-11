Lucas Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Gimenez 22 Şubat 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Cristian Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Gimenez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Gimenez'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Platense II

1 Temmuz 2022 yılında Platense

21 Temmuz 2022 yılında Comunicaciones

31 Aralık 2022 yılında Platense

20 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

31 Aralık 2023 yılında Platense

Lucas Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Gimenez şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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