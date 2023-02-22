Lucas Goberville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Goberville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Goberville adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Goberville Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Goberville 17 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Goberville Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G&G13 Sport AG yapmaktadır. Lucas Goberville, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Goberville'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Goberville Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Goberville isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Goberville Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Goberville futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında N. Chicago II

7 Eylül 2022 yılında OF Ierapetras

Lucas Goberville Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Goberville şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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