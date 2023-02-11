Lucas Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Gonzalez 27 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Gonzalez'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında San Martín (T)

5 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

8 Haziran 2022 yılında Deportivo Madry

Lucas Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Gonzalez şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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