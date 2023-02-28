Lucas Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Gonzalez 18 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas David González Gamarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lucas Gonzalez'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nacional

7 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

31 Aralık 2021 yılında Nacional

18 Şubat 2022 yılında Tacuary FBC

31 Aralık 2022 yılında Nacional

Lucas Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Gonzalez şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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