Lucas Hagg Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hagg Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Hagg Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Hagg Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Hagg Johansson 11 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Hagg Johansson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Lucas Hagg Johansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Hagg Johansson'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Hagg Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Hagg Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Hagg Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Hagg Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Kalmar U19

29 Kasım 2013 yılında Kalmar FF

8 Ocak 2014 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2014 yılında Kalmar FF

16 Ocak 2015 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2015 yılında Kalmar FF

12 Ocak 2022 yılında Vejle BK

Lucas Hagg Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Hagg Johansson şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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