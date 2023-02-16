Lucas Halangk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Halangk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Halangk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Halangk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Halangk 22 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Halangk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Lucas Halangk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Halangk'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Halangk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Halangk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Halangk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Halangk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Halle U17

1 Temmuz 2020 yılında Halle U19

28 Ağu 2021 yılında Hallescher FC

Lucas Halangk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Halangk şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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