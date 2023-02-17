Lucas Haren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Haren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Haren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Haren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Haren 13 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Janus Ravn-Haren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Haren Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Haren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Haren'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Haren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Haren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Haren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Haren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nordsjaell. U19

14 Temmuz 2016 yılında Hellerup IK

1 Ocak 2017 yılında Randers

11 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

7 Mayıs 2018 yılında Hellerup IK

1 Ocak 2019 yılında FC Helsingör

9 Temmuz 2021 yılında Fremad Amager

Lucas Haren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Haren şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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