Lucas Hedlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hedlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Hedlund kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Hedlund ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Hedlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hedlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Hedlund

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Hedlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Hedlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Hedlund 18 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Hedlund Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Hedlund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Lucas Hedlund'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Hedlundboyu ve yaşı kaç

Lucas Hedlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Hedlund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Hedlund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Hedlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Häcken U19

4 Ekim 2017 yılında Häcken

12 Ocak 2019 yılında Utsiktens BK

Lucas Hedlund kimdir

Lucas Hedlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Hedlund şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mellerud IF, IFK Amal, BK Häcken

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Lucas Hedlund nereli

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