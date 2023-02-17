Lucas Hey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Hey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Hey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Hey 13 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Boel Hey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Hey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Lucas Hey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Hey'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Hey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Hey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Hey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Hey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK Altya

1 Ağu 2020 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK

Lucas Hey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Hey şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Hey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AB Taarnby

Danimarka U21 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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