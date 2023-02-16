Lucas Hiemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hiemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Hiemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Hiemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Hiemann 19 Mayıs 1999 tarihinde Wolfsburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Hiemann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Hiemann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Hiemann'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Hiemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Hiemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Hiemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Hiemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Chemnitz U19

1 Temmuz 2018 yılında Chemnitzer FC

17 Temmuz 2019 yılında Optik Rathenow

1 Temmuz 2022 yılında FSV Zwickau

Lucas Hiemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Hiemann şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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