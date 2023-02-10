Lucas Hoyos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hoyos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Hoyos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Hoyos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lucas Hoyos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hoyos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Hoyos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Hoyos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Hoyos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Hoyos 29 Nisan 1989 tarihinde Guaymallén şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Hoyos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Lucas Hoyos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Hoyos'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Hoyosboyu ve yaşı kaç

Lucas Hoyos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Hoyos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Hoyos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Hoyos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Newell's II

1 Temmuz 2011 yılında Newell's

1 Ağu 2011 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2012 yılında Newell's

1 Temmuz 2012 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2014 yılında Newell's

18 Ocak 2015 yılında Instituto AC

8 Temmuz 2016 yılında Rafaela

6 Ağu 2017 yılında Instituto AC

2 Temmuz 2018 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2023 yılında Newell's

Lucas Hoyos kimdir

Lucas Hoyos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Hoyos şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Hoyos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Manuel Capasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Capasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel Capasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Capasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabricio Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabricio Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?