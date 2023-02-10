Lucas Hoyos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hoyos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Hoyos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Hoyos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Hoyos 29 Nisan 1989 tarihinde Guaymallén şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Hoyos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Lucas Hoyos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Hoyos'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Hoyos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Hoyos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Hoyos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Hoyos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Newell's II

1 Temmuz 2011 yılında Newell's

1 Ağu 2011 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2012 yılında Newell's

1 Temmuz 2012 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2014 yılında Newell's

18 Ocak 2015 yılında Instituto AC

8 Temmuz 2016 yılında Rafaela

6 Ağu 2017 yılında Instituto AC

2 Temmuz 2018 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2023 yılında Newell's

Lucas Hoyos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Hoyos şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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