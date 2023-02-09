Lucas Janson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Janson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Janson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Janson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Janson 16 Ağu 1994 tarihinde Olavarría şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ezequiel Janson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Janson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Janson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lucas Janson'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Janson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luquitasjanson/

Lucas Janson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Janson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Janson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Janson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Tigre

8 Ağu 2018 yılında Toronto

31 Aralık 2018 yılında Tigre

25 Temmuz 2019 yılında Vélez Sarsfield

Lucas Janson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Janson şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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