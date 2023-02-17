Lucas Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Jensen 8 Ekim 1994 tarihinde Holstebro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Tomas Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Jensen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lucas Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 22 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Jensen'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FK Viborg U19

1 Temmuz 2012 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2014 yılında Odense BK

14 Temmuz 2016 yılında Hobro IK

1 Temmuz 2017 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2019 yılında Vejle BK

22 Ağu 2021 yılında Vendsyssel FF

Lucas Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Jensen şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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