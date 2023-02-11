Lucas Jofre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Jofre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Jofre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Jofre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Jofre 28 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Nahuel Jofré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Jofre Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Jofre, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Jofre'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Jofre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Jofre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Jofre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Jofre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında CA Huracán LH

1 Ocak 2019 yılında Defensores (VR)

1 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

Lucas Jofre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Jofre şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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