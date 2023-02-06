Lucas Kal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Kal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Kal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Kal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Kal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Kal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Kal

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Kal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Kal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Kal 16 Mart 1996 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Kal Schenfeld Prigioli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Kal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Lucas Kal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Kal'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Kalboyu ve yaşı kaç

Lucas Kal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Kal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Kal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Kal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2017 yılında Paraná

30 Haziran 2017 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2018 yılında Guarani

16 Nisan 2018 yılında São Paulo U20

30 Ağu 2018 yılında Vasco da Gama

8 Ocak 2019 yılında São Paulo

17 Eylül 2019 yılında América-MG

31 Temmuz 2020 yılında São Paulo

11 Ağu 2020 yılında Nacional

15 Haziran 2021 yılında São Paulo

16 Haziran 2021 yılında América-MG

6 Ocak 2022 yılında São Paulo

7 Ocak 2022 yılında América-MG

Lucas Kal kimdir

Lucas Kal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Kal şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Kal nereli

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