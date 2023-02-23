Lucas Kaufmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Kaufmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Kaufmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Kaufmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Kaufmann 26 Mart 1991 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Paz Kaufmann şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Kaufmann Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Lucas Kaufmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Lucas Kaufmann'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Kaufmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Kaufmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Kaufmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Kaufmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Cerâmica

1 Ocak 2007 yılında São José U20

1 Ocak 2010 yılında Mafra

1 Ocak 2011 yılında Pallokerho

1 Eylül 2012 yılında PK-35

31 Aralık 2012 yılında Pallokerho

2 Şubat 2013 yılında Al-Shabab SC

1 Ocak 2015 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2016 yılında PK-35

1 Eylül 2016 yılında Ekenäs IF

2 Şubat 2017 yılında HJK Helsinki

1 Mart 2017 yılında FC Honka

Lucas Kaufmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Kaufmann şuan FC Honka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sport Clube Internacional Porto Alegre (1998-06), Cerâmica Atlético Clube (2006), Esporte Clube São José (2007-09)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.