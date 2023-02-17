Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas 22 Temmuz 1992 tarihinde Osasco şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Alves de Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas'nin Portimonense SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Flamengo-SP

31 Mayıs 2011 yılında Corinthians B

1 Ocak 2012 yılında Olaria AC

31 Mayıs 2012 yılında Corinthians B

1 Ağu 2012 yılında Betim EC

30 Kasım 2012 yılında Corinthians B

1 Mart 2013 yılında Atlético-GO

30 Haziran 2013 yılında Corinthians B

1 Ocak 2014 yılında Atlético-PR

2 Şubat 2015 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

16 Ağu 2016 yılında Le Mont LS

12 Ocak 2017 yılında FC Luzern

3 Temmuz 2021 yılında Al-Tai

15 Şubat 2022 yılında PAS Lamia

2 Temmuz 2022 yılında Al-Nasr SC

24 Ocak 2023 yılında Portimonense

Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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