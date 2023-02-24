Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas 6 Mayıs 1989 tarihinde Cornelio Procopio şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Marcolini Dantas Bertucci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 16 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Lucas'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2007 yılında Debrecen II

1 Ocak 2012 yılında Debrecen

8 Temmuz 2013 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2014 yılında Debrecen

31 Temmuz 2014 yılında Moldava

16 Şubat 2015 yılında Kisvárda

15 Ocak 2022 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2022 yılında Kisvárda

Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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