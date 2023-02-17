Lucas Kruspzky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Kruspzky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Kruspzky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Kruspzky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Kruspzky 6 Nisan 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Nahuel Kruspzky şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Kruspzky Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Lucas Kruspzky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Kruspzky'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Kruspzky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Kruspzky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Kruspzky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Kruspzky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal Sarandí

10 Temmuz 2013 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2014 yılında Arsenal Sarandí

5 Temmuz 2014 yılında Rafaela

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

20 Temmuz 2017 yılında Aldosivi

2 Temmuz 2019 yılında Santamarin

15 Temmuz 2020 yılında Patronato

Lucas Kruspzky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Kruspzky şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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