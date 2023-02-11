Lucas Landa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Landa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Landa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Landa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Landa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Landa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Landa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Landa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Landa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Landa 3 Nisan 1986 tarihinde Chañar Ladeado şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas León Landa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Landa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Landa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Landa'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Landaboyu ve yaşı kaç

Lucas Landa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Landa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Landa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Landa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2008 yılında Unirea Urziceni

1 Ekim 2008 yılında Gimnasia

1 Şubat 2010 yılında Barcelona SC

30 Haziran 2010 yılında Gimnasia

1 Ocak 2011 yılında San Martín (SJ)

2 Temmuz 2013 yılında CA Colón

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında Guillermo Brown

7 Ağu 2017 yılında Sarmiento Junin

14 Ağu 2020 yılında Instituto AC

10 Ocak 2022 yılında CA Mitre

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

Lucas Landa kimdir

Lucas Landa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Landa şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Independiente de Chañar Ladeado

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Lucas Landa nereli

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