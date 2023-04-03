Lucas Lavallee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lavallee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Lavallee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Lavallee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Lavallee 18 Şubat 2003 tarihinde Armentières şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Lavallee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keyscout Football yapmaktadır. Lucas Lavallee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Lavallee'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Lavallee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/lucas_lavallee/

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Lucas Lavallee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Lavallee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Lavallee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Lavallee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille U19

1 Temmuz 2020 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B

Lucas Lavallee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Lavallee şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Lavallee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Bailleul (2009-2016), USL Dunkerque (2016-2018), LOSC Lille (2018-2021), Paris Saint-Germain (2021-2022)

Fransa U17 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U16 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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