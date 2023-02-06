Lucas Leiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Leiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Leiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Leiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Leiva 9 Ocak 1987 tarihinde Dourados şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Pezzini Leiva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Leiva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lucas Leiva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Leiva'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Leiva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/@LucasLeiva87

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http://www.instagram.com/leivalucas/

Lucas Leiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Leiva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Leiva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Leiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2005 yılında Grêmio

1 Temmuz 2008 yılında Liverpool

18 Temmuz 2017 yılında Lazio

21 Temmuz 2022 yılında Grêmio

Lucas Leiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Leiva şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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