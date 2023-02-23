Lucas Lingman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lingman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Lingman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Lingman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Lingman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lingman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Lingman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lingman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Lingman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Lingman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Lingman 25 Ocak 1998 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Lingman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Lucas Lingman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Lingman'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Lingman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Lingman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Lingman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Lingman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Klubi 04

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

3 Ocak 2018 yılında RoPS

1 Ocak 2020 yılında HJK Helsinki

18 Ocak 2022 yılında Helsingborgs IF

1 Ağustos 2022 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2023 yılında Helsingborgs IF

Lucas Lingman kimdir

Lucas Lingman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Lingman şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Honka (-2011), Helsingin Jalkapalloklubi (2011-2014)

Lucas Lingman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Lingman nereli

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