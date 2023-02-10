Lucas Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Lopez 30 Ocak 1998 tarihinde Lomas del Mirador şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Lopez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Lopez'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında N. Chicago II

6 Ocak 2020 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Nueva Chicago

Lucas Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Lopez şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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