Lucas Lourenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lourenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Lourenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Lourenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Lourenco 23 Ocak 2001 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Lourenço Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Lourenco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Lucas Lourenco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Lourenco'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 10 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Lourenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lucaslourencoa

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http://www.instagram.com/lucaslourencoa/

Lucas Lourenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Lourenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Lourenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Lourenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2021 yılında Londrina-PR

19 Kasım 2021 yılında Santos FC

11 Ocak 2022 yılında Santo André

3 Nisan 2022 yılında Santos FC

18 Temmuz 2022 yılında CSA

31 Aralık 2022 yılında Santos FC

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

10 Aralık 2023 yılında Santos FC

Lucas Lourenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Lourenco şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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