Lucas Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Luan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Luan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Luan 6 Eylül 1999 tarihinde Bom Jesus do Galho şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Luan Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Luan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Lucas Luan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Luan'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Luan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Luan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Luan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Luan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Novo Hamburgo

30 Nisan 2022 yılında América (MG) B

1 Haziran 2022 yılında Penapolense-SP

1 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Lucas Luan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Luan şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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