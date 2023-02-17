Lucas Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Lund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Lund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Lund 19 Mart 2000 tarihinde Bruunshåb şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Lund Pedersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Lund Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Lucas Lund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lucas Lund'nin Viborg FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Lund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Lund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Lund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Lund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Viborg U19

1 Temmuz 2018 yılında Viborg FF

Lucas Lund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Lund şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Lund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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