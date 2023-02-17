Lucas Lykkegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lykkegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Lykkegaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Lykkegaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Lykkegaard 5 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Danimarka,Şili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Lykkegaard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Lucas Lykkegaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Lykkegaard'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Lykkegaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Lykkegaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Lykkegaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Lykkegaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nordsjaell. U19

27 Temmuz 2021 yılında Nordsjaelland

21 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

31 Aralık 2022 yılında Nordsjaelland

Lucas Lykkegaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Lykkegaard şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Farum BK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.