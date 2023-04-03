Lucas Macak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Macak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Macak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Macak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Macak 26 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Mačak şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Macak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Celje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Celje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Macak'nin NK Celje U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Lucas Macak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Macak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Macak şuan NK Celje U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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