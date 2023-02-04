Lucas Margueron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Margueron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Margueron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Margueron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Margueron 12 Şubat 2001 tarihinde Décines şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Margueron Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USFA Management yapmaktadır. Lucas Margueron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Margueron'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Margueron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Margueron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Margueron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Margueron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olymp. Lyon B

2 Temmuz 2020 yılında Clermont Foot

Lucas Margueron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Margueron şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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