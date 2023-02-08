Lucas Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Marques kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Marques ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Marques

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Marques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Marques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Marques 10 Haziran 1998 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Alexandre Marques Otaviano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Marques Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Marques, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Marques'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Marquesboyu ve yaşı kaç

Lucas Marques Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Marques isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Marques Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Marques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2021 yılında Real Noroeste

1 Kasım 2021 yılında Prudente-SP

19 Ocak 2022 yılında CSA

31 Aralık 2022 yılında Prudente-SP

10 Ocak 2023 yılında Guarani

30 Kasım 2023 yılında Prudente-SP

Lucas Marques kimdir

Lucas Marques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Marques şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Lucas Marques nereli

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