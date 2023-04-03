Lucas Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Martin 26 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Martin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Martin'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lucas Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Lucas Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Martin şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Lucas Martin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Danimarka U17 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.