Lucas Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Martins 12 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Willian Cruzeiro Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Martins Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Lucas Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Martins'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Martins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucaswillian95_/

Lucas Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2018 yılında Rio Branco FC

1 Temmuz 2018 yılında Arda Kardzhali

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2021 yılında Gimhae FC

3 Ocak 2022 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2022 yılında Beroe

13 Ocak 2023 yılında Sportist Svoge

Lucas Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Martins şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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