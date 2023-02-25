Lucas Mauragis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mauragis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Mauragis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Mauragis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Mauragis 4 Eylül 2001 tarihinde Canberra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Mauragis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Mauragis'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Mauragis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Mauragis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Mauragis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Mauragis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Newcastle

1 Temmuz 2022 yılında Wellington P.

30 Haziran 2023 yılında Newcastle

Lucas Mauragis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Mauragis şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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