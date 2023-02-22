Lucas Mazetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mazetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Mazetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Mazetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Mazetti 2 Şubat 2001 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Henrique Mazetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Mazetti Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Lucas Mazetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Mazetti'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Mazetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Mazetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Mazetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Mazetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Inter U20

22 Temmuz 2021 yılında Vila Nova FC

30 Kasım 2021 yılında Inter U20

1 Ocak 2022 yılında Inter B

7 Nisan 2022 yılında Brasil-RS

1 Aralık 2022 yılında Inter B

19 Ocak 2023 yılında Apollon Smyrnis

Lucas Mazetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Mazetti şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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