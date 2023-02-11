Lucas Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Medina 31 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Agustín Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Medina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Medina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Medina'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Union (S)

1 Temmuz 2019 yılında Acassuso CF

9 Şubat 2021 yılında Atlanta

30 Haziran 2021 yılında Acassuso CF

29 Ocak 2022 yılında Juv. Unida (G)

30 Haziran 2022 yılında Acassuso CF

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Lucas Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Medina şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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