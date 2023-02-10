Lucas Melano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Melano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Melano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Melano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Melano 1 Mart 1993 tarihinde Hernando şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Santiago Melano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Melano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Lucas Melano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Melano'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Melano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasmelano/

Lucas Melano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Melano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Melano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Melano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Belgrano

23 Temmuz 2013 yılında Lanús

17 Temmuz 2015 yılında Portland

9 Ocak 2017 yılında Belgrano

3 Ağu 2017 yılında Portland

4 Ağu 2017 yılında Estudiantes

30 Haziran 2018 yılında Portland

26 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

11 Şubat 2021 yılında San Lorenzo

3 Eylül 2021 yılında Central Córdoba

12 Ocak 2022 yılında U. Católica

30 Ağu 2022 yılında Newell's

26 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

Lucas Melano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Melano şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Melano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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