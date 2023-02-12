Lucas Melgarejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Melgarejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Melgarejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Melgarejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Melgarejo 4 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Cayetano Melgarejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Melgarejo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Melgarejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Melgarejo'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Melgarejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Melgarejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Melgarejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Melgarejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CA San Telmo

Lucas Melgarejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Melgarejo şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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