Lucas Mellado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mellado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Mellado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Mellado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Mellado 4 Mart 1991 tarihinde Cipolletti şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Joaquín Mellado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Mellado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Mellado, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Mellado'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Mellado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Mellado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Mellado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Mellado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cipolletti

1 Temmuz 2017 yılında Ferro (GP)

1 Temmuz 2018 yılında General Roca

1 Ocak 2019 yılında Douglas Haig

1 Temmuz 2019 yılında Chaco For Ever

11 Ekim 2020 yılında Cipolletti

24 Ocak 2022 yılında Monagas SC

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

Lucas Mellado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Mellado şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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