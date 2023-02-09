Lucas Menossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Menossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Menossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Menossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Menossi 11 Temmuz 1992 tarihinde Beccar şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ariel Menossi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Menossi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Lucas Menossi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Menossi'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Menossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Menossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Menossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Menossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Tigre II

1 Ocak 2015 yılında Tigre

5 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo

3 Mart 2021 yılında Tigre

31 Aralık 2021 yılında San Lorenzo

6 Ocak 2022 yılında Tigre

Lucas Menossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Menossi şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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