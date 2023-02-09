Lucas Merolla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Merolla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Merolla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Merolla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Merolla 27 Haziran 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Gabriel Merolla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Merolla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fobalsport2000 yapmaktadır. Lucas Merolla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lucas Merolla'nin CA Huracán ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Merolla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasmerolla6/

Lucas Merolla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Merolla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Merolla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Merolla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Huracán II

1 Temmuz 2016 yılında Dep. Español

30 Haziran 2017 yılında Huracán II

31 Ağu 2017 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2018 yılında Huracán II

1 Temmuz 2018 yılında Huracán

Lucas Merolla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Merolla şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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