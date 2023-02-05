Lucas Mezenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mezenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Mezenga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Mezenga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Mezenga 20 Ekim 2001 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas de Souza Mombra Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Mezenga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dut's Mkt yapmaktadır. Lucas Mezenga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Mezenga'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Mezenga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Mezenga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Mezenga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Mezenga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Haziran 2021 yılında Botafogo B

31 Aralık 2021 yılında Nova Iguaçu

19 Ocak 2022 yılında Botafogo

Lucas Mezenga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Mezenga şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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