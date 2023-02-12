Lucas Mhamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mhamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Mhamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Mhamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Mhamed 18 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Mhamed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Mhamed, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Mhamed'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Mhamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Mhamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Mhamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Mhamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Aralık 2019 yılında Taloro

1 Temmuz 2020 yılında San Telmo II

6 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

Lucas Mhamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Mhamed şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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