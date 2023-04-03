Lucas Miguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Miguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Miguel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Miguel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Miguel 22 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Miguel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Miguel'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lucas Miguel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Miguel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF U19
Lucas Miguel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Miguel şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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