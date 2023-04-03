Lucas Miguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Miguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lucas Miguel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Miguel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.