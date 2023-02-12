Lucas Miguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Miguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Miguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Miguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Miguez 10 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ezequiel Míguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Miguez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Miguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Miguez'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Miguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Miguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Miguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Miguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2019 yılında Gimnasia II

23 Şubat 2021 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2021 yılında Gimnasia II

7 Şubat 2022 yılında All Boys

3 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Lucas Miguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Miguez şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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