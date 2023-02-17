Lucas Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Monteiro 4 Ağu 2005 tarihinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Alves Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Monteiro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Lucas Monteiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Monteiro'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Monteiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Monteiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında OH Leuven U18

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Lucas Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Monteiro şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lucas Monteiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U16 takımında 1 numaralı formasıyla 28 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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