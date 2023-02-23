Lucas Morais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Morais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Morais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Morais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Morais 22 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Lucas Morais Ferreira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Morais Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lucas Morais, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Morais'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Morais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Morais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Morais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Morais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2018 yılında Kongsvinger

21 Ağustos 2020 yılında IF Gnistan

28 Temmuz 2022 yılında AC Oulu

Lucas Morais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Morais şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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