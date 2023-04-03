Lucas Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Moura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Moura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Moura 10 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Moura Alviano şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Moura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Moura, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Vilafranquense U19 futbol takımında oynamaktadır. UD Vilafranquense U19 takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Moura'nin UD Vilafranquense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Lucas Moura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Moura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında OFEC-PR U20
1 Ağustos 2022 yılında Vilafranqu. U19
Lucas Moura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Moura şuan UD Vilafranquense U19 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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