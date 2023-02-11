Lucas Mulazzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mulazzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Mulazzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Mulazzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Mulazzi 27 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Mulazzi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Sport Group yapmaktadır. Lucas Mulazzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 6 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Lucas Mulazzi'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Mulazzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Mulazzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Mulazzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Mulazzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2019 yılında CA Temperley

17 Ocak 2020 yılında Elche Ilicitano

30 Haziran 2020 yılında CA Temperley

1 Ocak 2022 yılında CSCD Lafererre

31 Aralık 2022 yılında CA Temperley

Lucas Mulazzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Mulazzi şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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